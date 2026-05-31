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Sansovini e Gasparelli frecce a Monaco

Francesco Sansovini e Alessandra Gasparelli protagonisti agli European Challenger Championships 2026 disputati allo Stade Louis II di Monaco

31 mag 2026
Sansovini e Gasparelli frecce a Monaco

A Monaco, agli European Challenger Championships 2026 disputati allo Stade Louis II, i colori biancazzurri hanno trovato grande visibilità grazie soprattutto a Francesco Sansovini e Alessandra Gasparelli. Sansovini è stato protagonista assoluto nei 100 metri, conquistando la vittoria con il tempo di 10”62, davanti al maltese Omar El Aida Chaffey e al cipriota Stavros Avgoustinou. Francesco Sansovini ha ricevuto la medaglia dal Principe Alberto di Monaco.

Alessandra Gasparelli ferma il cronometro sul tempo di 11.81. La velocista sammarinese centra anche la medaglia d'argento nella gara dei 200 metri con 24.04. Per Gasparelli, già protagonista negli ultimi anni con risultati di rilievo internazionale e con il record nazionale dei 100 metri, la manifestazione rappresenta un ulteriore tassello nel percorso verso i grandi eventi europei. 

L’edizione 2026 degli European Challenger Championships ha riunito a Monaco quasi 300 atleti provenienti da diverse nazioni europee, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti per l’atletica dei piccoli Stati. Lo Stade Louis II ha ospitato 26 discipline in una giornata che ha avuto anche il valore di test organizzativo per i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa del 2027, che vedranno ancora Monaco al centro dell’attenzione continentale.




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