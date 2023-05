MALTA 2023 Sansovini e Gasparelli, l'atletica vola Oro e bronzo per i due velocisti sammarinesi.

Da una delle gare più belle dell'atletica arriva il primo oro della spedizione sammarinese ai Giochi. Un primo posto nella gara dei 100 metri è una medaglia pesante, che risplende nella sera di Malta. C'è Francesco Sansovini sul gradino più del podio. C'è San Marino è tutta la squadra di atletica a fare il tifo. Il Titano è protagonista nella finale dei 100 sotto gli occhi attenti dei Capitani Reggenti, a vivere il momento al di là delle ruolo, da tifosi appassionati, perché nelle corsie della pista di atletica c'è una Paese intero a fare il tifo. San Marino è in finale con Francesco Sansovini e Francesco Molinari. Il compagno di squadra sarà alla fine quarto, a 10 centesimi dal podio. Corsia 4 per Sansovini, che con il tempo di 10.41 stravince davanti al cipriota Avgoustinou che si ferma a 10.61. Una medaglia bellissima quella del velocista. Voluta, cercata e costruita in questi quattro anni.

Bello vincere, ancor di più poter condividere il successo. Il grande pregio della squadra di atletica, e la medaglia di Alessandra Gasparelli è l'esempio del gruppo. Per la velocista biancoazzurra, il premio a una grande stagione. 11.47 il tempo della medaglia della sammarinese, alle spalle di Lussemburgo e Cipro, davanti alle due maltesi. Una bel bronzo.

(Nel video l'intervista con Massimo Piovaticci – ct San Marino Atletica)

