ANDORRA 2025 Sansovini e Gasparelli: oro e argento che hanno illuminato la notte di Andorra Le gare dei 100 metri arrivano in tarda serata, ma portano due grandi risultati. Sono i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi a premiare i due atleti sammarinesi.

Francesco Sansovini si conferma il re dei 100 metri ai Giochi dei Piccoli Stati. Dopo l'oro di Malta, il velocista sammarinese sale sul gradino più alto del podio anche ad Andorra al termine di una grandissima gara chiusa con il tempo di 10.56.

"È stato veramente molto sudato e sono molto sincero, quest'oro per me vale doppio. Un po' per le condizioni con le quali sono arrivato fino qua, che non erano proprio al 100% e soprattutto un po' per il cammino, il cambiamento che c'è stato anche in questi due anni. Sono passato da arrivarmi in casa e devo dire grazie a tutti coloro che mi hanno seguito finché ero San Marino, ma dopo di questo c'è stato un ulteriore step e mi sono mosso fuori casa a Padova, dove siamo un gruppo di ragazzi un po' da tutto il mondo. Ho cercato di entrare un po' di più nel mondo professionistico vero e proprio".

Un argento che luccica quello di Alessandra Gasparelli. Dopo il bronzo di Malta 2023, la velocista sammarinese si migliora e conquista il secondo posto nella finale dei 100 metri. Un gran risultato per Alessandra Gasparelli reduce da infortunio arrivato con il tempo di 11.73.

"Sono tantissimo contenta perché vengo da un infortunio che mi ha tenuto ferma quasi due mesi, da dopo l'Indoor, a fine febbraio, quindi mi sono dovuta mettere in gioco per riprendermi il prima possibile, ma sono veramente tanto contenta perché non era scontata proprio una medaglia. Sono contenta perché rispetto a Malta ho guadagnato un posto in più, quindi sono arrivata a seconda e sono davvero contenta, quindi bene così"

