ORANO2022 Sansovini si prende la finale dei 100

In uno stadio che tutto pieno fa 40, ci sono almeno 20.000 persone. Con un tifo, vien da sé, da stadio e un trasporto tutto mediterraneo. Un contesto che accende il motore di Francesco Sansovini che va vicino al best, ma soprattutto si qualifica per la finalissima. La batteria in 10''49 spalanca la porta della storia. Perché la finale dei 100 è in fondo il sogno di chiunque a qualche titolo cominci a correre. Ed eccolo in 10''48 ad un soffio dal personale che inseguiva e ritoccherà presto. Intanto si gode il contesto un'esperienza da ricordare.

Sfortunata invece la prova di Francesco Molinari che ha perso l'appoggio in partenza e senza spinta si è lanciato con coraggio in una batteria ormai andata. Per lui 10'81'' che alla luce di quanto successo non è affatto male. Al debutto in una competizione internazionale di così alto livello, la giovanissima Alessandra Gasparelli si presenta forte del suo 11''67 ai via dei 100. La partenza è un po' contratta, poi nella seconda parte trova ritmo e corsa. Chiude in 11''96 facendo esperienza per gli anni a venire.

Nel video le interviste a Francesco Sansovini, Francesco Molinari e Alessandra Gasparelli.

