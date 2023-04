PODISMO Santi (Federatletica): “Siamo pronti per Malta” Il Presidente della FederAtletica Mauro Santi ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione degli eventi Track&Field. L'occasione per fare il punto anche sui Giochi di Malta

C'è sintonia e grande collaborazione tra Track&Field e Federazione Atletica Leggera sammarinese. A sottolinearlo la presenza del Presidente della FederAtletica Mauro Santi, alla conferenza stampa di presentazione del calendario eventi 2023. Una collaborazione attiva, in quanto la Federazione fornirà giudici e arbitri di percorso per le podistiche Track&Field a cominciare dalla nuova Energika Titano Trail Run di domenica 23 aprile, per poi proseguire con il Giro del Monte 20 maggio e la Smoe Run San Marino Outlet Experience in programma per domenica 8 ottobre, una 10 km su strada a cui parteciperanno anche gli atleti della Federazione a caccia di record sammarinesi, su quella distanza. Il Presidente è già proiettato sull'impegno principale di questo 2023, gli imminenti Giochi dei Piccoli Stati di Malta.

Da questo punti di vista Mauro Santi si dichiara soddisfatto della preparazione da loro svolta, ed è fiducioso per gli obiettivi da raggiungere. Sentiamo

