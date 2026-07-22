Santi (Fsal): "A Taranto per capire a che punto siamo. L'atletica sammarinese sta bene e lo dimostreremo"

Mauro Santi Presidente Federazione Sammarinese Atletica Leggera : "Noi abbiamo i nostri atleti top, Alessandra Gasparelli, Francesco Sansovini e anche altri atleti che hanno raggiunto i minimi e saranno pronti per la manifestazione. Il movimento dell'Atletica Leggera comunque si sta muovendo molto bene, abbiamo diversi giovani che stanno crescendo, stanno ritoccando i record sanmarinesi, anche quelli un pochino più datati in velocità o anche in altre discipline, quindi direi che l'Atletica Leggera sta molto bene in questo momento".

E quello del Mediterraneo è un test molto importante?

"Sì, sicuramente è una manifestazione di altissimo livello, quindi c'è veramente l'élite dello sport internazionale, però comunque sono dei test che a noi... cioè è una manifestazione che a noi serve per capire anche lo stato di forma, nella nostra naturalmente specifica, quindi quella dell'Atletica Leggera, in previsione anche 2027 dei giochi dei piccoli stati, abbiamo diverse manifestazioni internazionali a cui la federazione deve partecipare, a Oregon, i mondiali, under20, abbiamo gli europei, insomma ci sono diverse gare importanti e Taranto è una di queste".







