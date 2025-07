TENNIS Sarà un San Marino Open Next Gen: occhio al gioiellino Cinà

Sarà un San Marino Open Next Gen: occhio al gioiellino Cinà.

Mancano pochi giorni al San Marino Open di Tennis e l'entry list si va delineando. Sarà un'edizione che guarda al futuro con tanti Next Gen presenti a cominciare dal diciottenne Federico Cinà, che con i suoi 18 anni è senza dubbio tra i talenti più interessanti del circuito. Un altro giocatore dalle grandi prospettive è il croato Dino Prizmic. Il diciannovenne di Spalato nel 2023 si è aggiudicato il titolo al Roland Garros Junior, È pronto a catturare l’attenzione del pubblico del San Marino Open anche il tedesco Justin Engel, talento di 17 anni allenato dall’ex numero 16 al mondo Philipp Kohlschreiber. In ottica tricolore, inoltre, fanno parte della lista degli iscritti al main draw anche Matteo Gigante e Federico Arnaboldi, ai quali si aggiungerà molto probabilmente Francesco Maestrelli che ha appena conquistato il titolo nel Challenger di Brasov, in Romania.

