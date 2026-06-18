Scacchi: il GM Igor Glek trionfa al 7° Rapid San Marino

Sessantaquattro caselle, trentadue pezzi e infinite possibilità. Gli scacchi sono molto più di un gioco: una sfida di strategia e concentrazione in cui non manca la creatività, con ogni mossa che può cambiare il destino della partita. Livello elevato per la settima edizione del Torneo Rapid San Marino – Memorial Massimiliano Maccapani che si è tenuto al Grand Hotel.

Manifestazione che ha fatto segnare il record di presenze con ben 81 giocatori a contendersi il successo finale. Vittoria che è andata al Grande Maestro naturalizzato belga Igor Glek che – alla sua seconda partecipazione – si è imposto sul Titano. Glek che, nell'albo d'oro, succede all'italiano Artem Gilevych, campione nel 2024 e 2025.

Un torneo giocato con sistema svizzero, 9 turni di gioco con 12 minuti di tempo di riflessione e un bonus di 3 secondi per mossa. Piazza d'onore per un altro Grande Maestro, il serbo Stefan Djuric, mentre ha completato il podio il FIDE Master di Rimini Roberto Costantini. Presenti anche 14 giocatori sammarinesi: i migliori sono stati Mirko Leardini e Danilo Volpinari che hanno chiuso rispettivamente in 27^ e 29^ posizione.







