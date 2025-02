Scacchi, Ivan Tabarini: "Lo sviluppo e la promozione i nostri obiettivi"

L'intervista a Ivan Tabarini

Confermato presidente della Federazione Sammarinese Scacchi Ivan Tabarini:

"I nostri obiettivi sono sempre quelli dello sviluppo, cioè di portare a conoscenza della maggior parte dei giovani, delle ragazze, di tutti gli appassionati degli scacchi a San Marino e quindi lavorare per questo".

Come al solito ci saranno anche impegni internazionali?

"Abbiamo appena concluso le Olimpiadi che si sono svolte a Budapest e per la prima volta, tra l'altro, abbiamo partecipato con una squadra femminile perché riteniamo importante lo sviluppo anche per le ragazze appassionate del nostro sport e per quanto riguarda invece il 2025 ci saranno i Giochi dei Piccoli Stati che si svolgeranno a Cipro a novembre e poi ci sono diversi tornei internazionali anche a livello giovanile".

La sua è una federazione che non ha età, possiamo dire così, perché si può partecipare o aderire in giovane età ma anche essendo un po' più maturi?

"La fortuna di poter svolgere uno sport che allena la mente e non solo per dire i muscoli o altre cose ma tiene attivi e questo aiuta molto per portare avanti ogni tipo di attività e di interesse".