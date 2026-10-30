Scacchi, Tommaso Biordi sarà agli Europei giovanili

Tommaso Biordi rappresenterà San Marino agli Europei giovanili di scacchi, in programma dal 2 al 13 novembre a Hersonissos, sull'isola di Creta, in Grecia. Lo scacchista del Titano, classe 2008, arriva alla competizione con un rating internazionale Fide di 1756 punti e sarà in gara tra gli Under 18, aggregandosi alla delegazione italiana, grazie agli ottimi rapporti tra le due federazioni nazionali.

Gli Europei giovanili sono uno degli appuntamenti più importanti del calendario e comprendono le categorie Under 8, Under 10, Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18, con tornei Open e femminili separati. In totale ci saranno oltre 1250 giocatori, in rappresentanza di 49 Paesi. La competizione si disputerà sulla distanza di nove turni con sistema svizzero, con una partita al giorno a cadenza classica e una giornata di riposo prevista per l'8 novembre.







