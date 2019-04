Schurter, Kerschbaumer, Tempier per la Titano XCO

Nomi di grandissimo livello per la seconda edizione della Titano XCO. Dal campione del Mondo e Olimpico Nino Schurter, all'azzurro Gerhard Kerschbaumer, passando per il leader della classifica Stephane Tempier. I maggiori specialisti della mountain bike si ritroveranno a San Marino per un appuntamento sportivo di grande livello. Partono da qui gli organizzatori della gara sammarinese, presentata al Consorzio dei Vini Tipici di San Marino. Sportivamente parlando sarà rivincita tra Schurter e Kerschbaumer alla prima da sfidanti dopo gli ultimi campionati del mondo di cross country. Sale l'attesa per questa seconda edizione, su un percorso definito già dai tecnici di grandissimo livello, realizzato nella cornice del Parco di Montecchio. Un circuito bellissimo che merita una tappa del mondiale, come ha ricordato il Segretario Michelotti. Una vittoria della Federciclismo, che ha visto la Titano XCO promossa alla categoria C1 in solo due anni, con l'obiettivo di crescere ancora come ha sottolineato il presidente Valter Baldisserra. Ci sono tutte le condizioni per farsi che San Marino diventi un appuntamento fisso del programma internazionale, questo l'obbiettivo per il futuro.