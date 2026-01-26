SPORT INVERNALI Sci Club Apostoli, Lonfernini: "Un gruppo con valori", Borgagni: "Un riconoscimento al lavoro" I Capitani Reggenti hanno ricevuto in udienza lo Sci Club "Gli Apostoli" in occasione del 25' anniversario dell'associazione affiliata alla Federazione Sammarinese Sport Invernali

A Palazzo Pubblico i Capitani Reggenti hanno ricevuto in udienza lo Sci Club "Gli Apostoli" in occasione del 25' anniversario dell'associazione affiliata alla Federazione Sammarinese Sport Invernali. “Nel corso degli anni, hanno ricordato i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, avete conseguito brillanti risultati che oggi onorano il percorso significativo che avete appena ripercorso. Avete dimostrato di essere validi ambasciatori di una disciplina sportiva apprezzata e pratica anche da tanti sammarinesi”.

"I valori sono fondamentali in ogni cosa nella vita, - ha ricordato il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini - quindi credo che si applico molto bene attraverso un sport, una disciplina, ma sono molto di più in questo caso, sono senso di appartenenza, di partecipazione, sono senso di formazione, di educazione. Credo che lo Sci Club Gli Apostoli rappresenti davvero tutto questo per la nostra comunità.

"Ci riempie d'orgoglio soprattutto poter essere ricevuti in questo Palazzo - ha ricordato il presidente dello Sci Club Gli Apostoli Gianluca Borgagni - perché per noi è un riconoscimento per il lavoro che abbiamo svolto in questi 25 anni che è un lavoro semplice, ma comunque fatto con passione e con dedizione, soprattutto per i nostri amici che vengono con noi a Sciare e a condividere queste giornate".

