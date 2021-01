VERSO PECHINO 2022 Sci, Gianluca Gatti: "Contiamo di qualificare sia Gatti che Tamagnini. Da novembre ci proverà anche Torsani" La sciatrice biancazzurra è ferma per infortunio e presto inizierà la riabilitazione.

Ottenuto il pass per il gigante maschile, in vista dei Giochi Invernali di Pechino 2022 la Federazione Sammarinese Sci deve ora capire chi andrà tra Matteo Gatti e Alberto Tamagnini. Anche se, spiega il direttore tecnico Gianluca Gatti, l'obiettivo ora è qualificarsi anche nello speciale e mandare entrambi: "Manderemo quello che avrà il punteggio migliore al termine delle qualificazioni olimpiche, ossia il 16 gennaio 2022. Chiaramente contiamo di qualificare entrambi gli atleti sulle due discipline, lo speciale e il gigante".

C'è poi la speranza di recuperare anche Anna Torsani, reduce da un brutto infortunio e che potrà giocarsi le sue carte solo dal prossimo autunno. "Ha messo gli sci una settimana fa e ha detto che le sensazioni sono buone - spiega Gatti - ora prevediamo di fare un percorso di riabilitazione che dovrebbe concludersi in estate, nel quale metterà in parte gli sci. Da novembre invece inizierà le gare per la qualificazione nello speciale e nel gigante".

Gatti e Tamagnini saranno presto impegnati anche ai Mondiali di Cortina d'Ampezzo (8-21 febbraio), nei quali saranno impegnati nelle qualifiche dello speciale e del gigante.

