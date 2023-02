SLALOM GIGANTE Sci: l'esordio di Gatti, Tamagnini e Beccari ai mondiali

Prima giornata di gare per gli atleti biancazzurri ai Mondiali di sci alpino a Courchevel. Oggi i tre titani hanno rotto il ghiaccio nelle qualificazioni alla gara di slalom gigante che si terrà domani. Centosette gli atleti al via per provare a strappare il pass per la finale. Matteo Gatti, Alberto Tamagnini e Mattia Beccari, partiti rispettivamente con i pettorali numero 65, 74 e 86, hanno portato a termine una buona prima manche. Tamagnini e Gatti hanno chiuso al 57esimo e 58esimo posto; bene anche Beccari, che nonostante la sua giovane età, ha terminato 68esimo su 85 atleti al traguardo. Nella seconda manche i tre atleti hanno confermato la buona prestazione: Tamagnini e Gatti hanno chiuso 52esimo e 53esimo, mentre Beccari ha chiuso 60esimo su 74 atleti che hanno portato a termine le due manche.

