Sci, Mondiali: Giannini 65° nella finale del Gigante

C'è anche un po' di San Marino ai mondiali di sci alpino in programma a Saalbach, in Austria. Elia Carattoni, Rafael Mini e Matteo Giannini sono scesi in pista per la gara di qualificazione che assegnava 25 pass per la finale del gigante. Mini ha chiuso 65°, Giannini 67° e Carattoni 77°. Giannini ha comunque partecipato alla finale in virtù del ranking e ha chiuso la prima manche in 65^ posizione con il crono di 1:41.12, non riuscendo ad accedere alla seconda. Lo sciatore sammarinese, classe 2007, era il più giovane tra quelli al cancelletto di partenza. I tre biancazzurri saranno protagonisti anche nelle qualificazioni dello slalom speciale.