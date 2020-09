Sciahbasi e la Ghirardato vincono la San Marino Junior Cup

Un'altra bella giornata di sole per l'atto finale della San Marino Junior Cup che ha dedicato questa seconda settimana ai tabelloni Under 16. Emma Ottavia Ghirardato ha fatto valere la prima testa di serie di cui era accreditata e conquistato per 6-0 6-3 una finale a senso unico sebbene l'avversaria, Miriana Galietta, fosse la seconda favorita del seeding.

Parallelamente in campo anche i protagonisti della finale maschile: tutto un altro tipo di battaglia quella che ha consentito a Lorenzo Sciahbasi di battere Gianmaria Migliardi 6-4 2-6 6-0. Per Sciahbasi, che appena l'anno scorso aveva vinto tra gli Under 14, si tratta di una doppietta sui campi di Montecchio. Si chiude così il primo appuntamento di tennis internazionale post lockdown, spalmato su due settimane per evitare i troppi giocatori sui campi e accompagnatori sulle tribune. Per la Federazione, che nonostante il rigido protocollo imposto dalla Tennis Europe, ha fortemente voluto l'evento è senza dubbio il modo più bello per ripartire.