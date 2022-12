Scomparsa Marino Ercolani Casadei: "ha dato risalto e prestigio a tutto lo sport sammarinese"

Si è spento all'età di 82 anni Marino Ercolani Casadei. Socio fondatore della Federazione Ginnastica e primo Presidente del settore pesistica. Nel 1973 diviene istruttore, due anni dopo arbitro internazionale di 2° categoria. Nel 1978 chiede ed ottiene la scorporazione dalla Federazione Ginnastica e fonda la Federazione sammarinese Pesi e Judo, a cui sarà annessa, 3 anni dopo la Lotta. Maestro di Sport per la pesistica, organizza a San Marino la sesta edizione dei Campionati Europei Juniores Pesi, e l'anno dopo quelli di Judo. Nel 1981 è promosso arbitro internazionale di 1° categoria.

Eletto Presidente del Collegio e revisore dei conti della Federazione Europea di Pesistica, è stato membro del Comitato Scientifico e di ricerca della stessa Federazione Internazionale. Ha fatto parte del Comitato Esecutivo del Cons, attualmente ricopriva l'incarico di membro del direttivo della Federazione Pesi sammarinese di cui è stato Presidente. Recentemente, Marino Ercolani Casadei, aveva ricevuto direttamente dalle mani del Presidente Giovanni Malagò, il riconoscimento “Stella d'oro” al merito sportivo CONI. Per lui anche il Diploma d'onore da parte del Museo degli Sport di Combattimento di Ostia. Nella motivazione Ercolani Casadei viene indicato come: "illustre dirigente della pesistica mondiale e grande estimatore del Museo". Ha scritto anche il libro “Lo Sport a San Marino” (dalle origini ai giorni nostri).

La San Marino Rtv e in particolare la redazione sportiva, si stringono attorno alla famiglia e ricordano la sua grande passione per lo sport che ha contribuito a diffondere.

“Con profondo dolore comunichiamo la scomparsa di Marino Ercolani Casadei, una persona che con il suo operato ha dato risalto e prestigio a tutto lo sport sammarinese"; lo ricordano la Federazione Sammarinese Pesi e il Cons -"Lo scorso 4 dicembre al Congresso della Federazione Internazionale di Pesistica tenutosi a Bogotà, Colombia, il congresso all’unanimità ha conferito a Marino Ercolani Casadei il Collare d’Oro della IWF, ovvero il più alto riconoscimento che si possa assegnare a un dirigente sportivo".



I Segretari al Turismo, Federico Pedini Amati e alla Cultura Andrea Belluzzi, esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Marino Ercolani Casadei e si stringono attorno ai famigliari, in particolare al direttore di dipartimento Turismo Filippo Francini.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP), in una nota, ricorda il Socio fondatore e si unisce nel ricordo dei Familiari, Amici, Conoscenti e del Movimento sportivo sammarinese. Una figura importante per le sue spiccate qualità, conoscenze, impegno e dedizione per lo Sport, autore di numerose pubblicazioni sportive, riconoscimenti ufficiali e protagonista nella disciplina sportiva della Pesistica sammarinese e internazionale con ruoli apicali. "Ciao Marino ti ricorderemo sempre con ammirazione e affetto. Riposa in Pace". IN occasione della 6^ edizione della Giornata Mondiale Fair Play 2023 il Comitato gli conferirà il "PREMIO FAIR PLAY ALLA CARRIERA ALLA TUA MEMORIA".