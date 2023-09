BASEBALL Sconfitta casalinga per i Titani Bears La squadra sammarinese è stata battuta per 10 a 3 dagli Yankees di San Giovanni in Persiceto in gara 1 della finale play-off del Campionato di Serie C

Si apre con una sconfitta interna per i Titano Bears, la finale play-off del campionato di baseball di serie C. Sul diamante di Serravalle, i bolognesi del San Giovanni in Persiceto si sono imposti con il punteggio di 10 a 3 ipotecando la promozione in serie B. La formula dei play-off prevede per domenica prossima la gara di ritorno a Bologna. In caso di successo della squadra sammarinese si andrà alla bella, sempre in terra emiliana mentre un successo dei padroni di casa, regalerebbe al San Giovanni in Persiceto il salto di categoria.

