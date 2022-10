VOLLEY Sconfitta casalinga per la Titan Services. Sammarinesi battute in casa dall’Idea Volley San Marino – Idea Volley Santarcangelo 0 a 3 (16, 23, 13).

Sconfitta casalinga per la Titan Services. Sammarinesi battute in casa dall’Idea Volley.

L’esordio casalingo in campionato non porta la prima vittoria alle giocatrici della Titan Services che cedono il passo all’Idea Volley perdendo per 0 a 3. “Le nostre avversarie sono più esperte e ci hanno messo in difficoltà, mandandoci anche un po’ in confusione – analizza a caldo coach Wilson Renzi. Speriamo di riacquistare un po’ di fiducia e di recuperare almeno alcuni degli effettivi che ci mancano già da sabato prossimo contro l’Unica Volley”.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: