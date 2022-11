VOLLEY Sconfitte per Promopharma (3-2) e Titan Services (0-3)

Il destino della PromoPharma si decide sempre al tie break. Se la settimana scorsa i ragazzi di coach Mascetti avevano esultato contro Forlì, questa volta ad Asola non è stato altrettanto. Una vera e propria battaglia con ben 4 set chiusi ai vantaggi, e al di là della sconfitta per 3-2 la PromoPharma ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche per centrare l'obiettivo salvezza. Contro la Kema Remedello, senza il centrale Caselli, la PromoPharma ha giocato la pallavolo veloce e aggressiva marchio di fabbrica del ciclo firmato da Mascetti. Una sconfitta per 3-2 che consente comunque ai sammarinesi di muovere la classifica e incamerare fiducia. Si ferma a 2 vittorie la striscia della Titan Services. Al Pala Casadei nulla da fare contro la capolista Bagnacavallo. Le ragazze di Renzi hanno pagato il notevole gap di esperienza che le divide dalle avversarie. Senza storia i primi due set, poi la Titan Services è riusciata a scrollarsi di dosso un po' di timore reverenziale e ha giocato con più scioltezza la sua pallavolo. Ad un certo punto il tabellone recitava 21-10 per San Marino, ma di lì in poi un blackout prolungato ha chiuso la contesa in tre set.

