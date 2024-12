Sconfitte per PromoPharma e Titan Services

La PromoPharma cede in casa contro la Sir Safety Academy per 3-0 al termine di una partita molto equilibrata decisa nei tre parziali soli ai vantaggi. Nel primo set resta un po' di rammarico per i Titani che conducevano 23/20. La reazione ospite produce un break di 3 punti che porta il parziale ai vantaggi. Qui San Marino ha tre occasioni per chiuderlo, ma non sfrutta l'occasione, cosa che invece riesce alla squadra umbra che si prende il set 28/26. Nel secondo la PromoPharma continua a condurre. La Sir Safety si dimostra squadra abile nelle rimonte e si riporta a ridosso dei sammarinesi, per trovare la nuova parità sul 21' punto.

Il primo set point è per gli umbri sul 23/24. Ne ha uno anche San Marino grazie a un muro di Bernardi, ma sono ancora i rossoneri a chiudere grazie a due punti prodotti dal muro per 27/25. La terza ripresa di gioco vede la Sir Safety scappare via. San Marino prova a reagire e, dopo l’avvio problematico, gioca allo stesso livello degli avversari fino a rientrare sul -1. Si arriva ancora una volta sul 23 pari e poi ai vantaggi che, ancora una volta, sorridono agli ospiti 27/25. In tabellino Frascio produce 17 punti, Bernacchini 12. In classifica PromoPharma che resta a 11 punti gli stessi di Querzoli Forlì, Teramo e Bottega. Prossimo impegno in trasferta sul parquet di Forlì per un vero scontro diretto.

Ko in trasferta a Faenza per la Titan Service che cede 3-0 contro la Fenix. La squadra di Stefano Sarti resta al penultimo posto con 5 punti in coabitazione con Fusignano. Le Titane non giocano una grande partita e sono costrette a lasciare il passo alle padrone di casa che vincono 25/17, 25/19 e 25/17 i tre parziali. Ricciotti mette a segno 12 punti. Sabato prossimo a PalaCasadei la sfida contro Cattolica davanti di un punto in classifica.