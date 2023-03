Sconfitte PromoPharma e Titan Services

La PromoPharma cede 3-0 sul campo della Querzoli Forlì. La squadra di Stefano Mascetti non riesce a dare continuità alla vittoria del turno precedente. Un ko che mette i sammarinesi in una posizione complicata nella classifica del campionato di serie B. Vero che Forlì è la terza forza del campionato a un solo punto dalla seconda. Sul parquet romagnolo i Titani giocherebbero anche una buona gara, ma non abbastanza per assicurarsi punti. I padroni di casa s'impongono 25/20 nel primo parziale, aggiudicandosi secondo e terzo con il punteggio di 25/17 e 25/16. In tabellino sono 11 i punti di Benvenuti. A sole sei partite dalla fine della stagione, la classifica dei Titani non è buona, con le dirette avversarie che hanno fatto punti nel turno di campionato appena disputato. San Marino è fermo a 20, in terzultima posizione, alle spalle di Spezzanese con 25 e la coppia Sassuolo e Pietro Pezzi Ravenna a 26. Prossimo impegno in casa contro Kema Asola.

In serie D femminile la Titan Services cede in casa per 3-1 contro la Teodora Ravenna. Preoccupa anche la classifica della squadra di Wilson Renzi quando mancano cinque gare alla fine della stagione. Contro le bizantine era una partita importantissima. Ora le romagnole salgono a quota 18 punti, a +3 su Stella Rimini e Titan Services. Al PalaCasadei le sammarinesi partono male e Ravenna chiude il set sul 25/21. La reazione delle Titane nel secondo parziale, con le biancoazzurre che chiudono 25/23. Nel terzo set, altro avvio negativo delle sammarinesi che provano a recuperare ma cedono 25/22. Stesso punteggio del quarto parziale che la Teodora Ravenna ha fatto suo portandosi a casa i tre punti. In tabellino Ricciotti mette 19 punti, mentre Tura e Ghinelli 16 a testa. Prossimo impegno in trasferta contro Bagnacavallo seconda forza del campionato.