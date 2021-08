Scudetto a San Marino, Lonfernini si congratula

Baseball, San Marino vince anche gara 4 e conquista lo scudetto riportandolo sul Titano dopo 4 finali perse. 12-3 il punteggio di una partita che dal sesto inning in poi ha visto una sola squadra in campo. A Bindi e i suoi ragazzi arrivano anche le congratulazioni del Segretario allo Sport. In una nota Teodoro Lonfernini esalta il gruppo "...animato da forte senso di appartenenza e di coesione. Oggi come è successo con le medaglie olimpiche -continua il Segretario- ci troviamo a festeggiare un'altra vittoria che ci fa sentire ancora più orgogliosi di essere sammarinesi".