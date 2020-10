Scudetto Baseball U18: il primo titolo di Grosseto arriva a San Marino

Sul diamante di Serravalle, Grosseto ha conquistato lo scudetto under 18. La squadra toscana ha superato in finale i New Black Panthers di Ronchi dei Legionari 3-1. La formazione toscana parte subito molto forte, riempiendo le basi nel primo inning senza eliminati e segnando due volte con la battuta in scelta difesa di Milli e la volata di sacrificio di Cappuccini.

Conquistato il doppio vantaggio da parte di Grosseto, la partita diventa un dominio dei lanciatori, con la coppia dei Panthers Serra-Bertoldi che entra in ritmo ed il match – dal secondo al settimo inning – resta a secco di valide. In questo momento di secca per i due attacchi la formazione di Ronchi accorcia le distanze nella quinta ripresa con due basi su ball consecutive ed il punto siglato da Nunin. Grossetto vince 3-1 e conquista il suo primo tricolore. Per i New Black Panthers ancora una sconfitta in finale dopo quella dello scorso anno.