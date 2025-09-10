Scudetto San Marino Baseball, Fabbri: "È con orgoglio che esprimo le mie congratulazioni"

Il baseball sammarinese conquista il settimo scudetto e vola sul tetto d’Italia. La Segreteria di Stato per lo Sport celebra con profondo orgoglio la vittoria del settimo scudetto nella storia del baseball sammarinese, un successo che riporta la squadra del Titano sul vertice del campionato italiano dopo l'ultimo trionfo del 2022.

"Oggi festeggiamo un traguardo eccezionale" ha dichiarato il Segretario di Stato Rossano Fabbri. "La conquista del settimo scudetto è tangibile testimonianza di quanto dedizione, talento e passione siano i veri motori dello sport sammarinese. Il baseball sammarinese rappresenta un fiore all'occhiello, un esempio virtuoso di come passione, organizzazione e competenza possano condurre a traguardi di assoluta eccellenza." La vittoria assume un rilievo ancora più significativo se si considera il costante sviluppo del movimento del baseball nella Repubblica, che nel tempo ha consolidato una posizione di prestigio nel panorama sportivo nazionale. Il ritorno al titolo dopo tre stagioni conferma la solidità del progetto sportivo e la qualità del lavoro svolto da atleti, staff tecnico e dirigenza. Il Segretario Fabbri ha espresso le sue più sincere congratulazioni a tutti coloro che hanno reso possibile questo trionfo: "A tutti i protagonisti, atleti, allenatori, dirigenti rivolgo le mie più sentite felicitazioni. Il settimo scudetto è motivo di grande orgoglio per tutta la Repubblica di San Marino”. La Segreteria di Stato ribadisce il proprio impegno a sostenere e valorizzare le realtà e i talenti locali, riconoscendo nello sport uno strumento fondamentale per la crescita della comunità e per la promozione dell'immagine della Repubblica a livello internazionale".







