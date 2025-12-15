TV LIVE ·
15 dic 2025
Scuola Federale Tennis: i risultati del weekend degli allievi biancazzurri

Biancazzurri ancora protagonisti, nel weekend, nel Master del Double Tour giovanile, maschile e femminile, andato in scena sui campi del Villa Carpena di Forlì. Nel tabellone femminile Under 10 Amelia Valentini, in coppia con Emma Mattone, si è fermata in finale contro la coppia Arginelli – Foggia, che si imposta per 4-0 5-3. Nell’Under 12 maschile Alex Sciutti, insieme a Davide Bonazza, è stato superato al tie-break in semifinale dalla coppia Monti – Teodorani (2-4 4-1 7-3), mentre nel tabellone maschile Under 14 Alberto Lonfernini, in coppia con Timofey Levchenko, ha ceduto ai quarti a Menichetti – Reggiani (4-0 4-1). A Riccione, invece, nel tabellone di 3° del torneo Open maschile Memorial “Piero Serafini” sono scesi in campo Gian Nicola Lonfernini, che al primo turno ha superato Federico Guerra (3-6 6-4 10-7), e Nicolò Bollini, fermato da Tommaso Mandelli (6-4 6-1).




