Scuole Superiori e atletica leggera: connubio vincente a San Marino

Circa 140 alunni delle classi Seconde delle Scuole Superiori hanno “affollato” il San Marino Stadium per una giornata interamente dedicata all'atletica leggera. Si tratta di una novità assoluta, voluta fortemente dagli insegnati e dal complesso scolastico per permettere ai ragazzi di cimentarsi nelle varie discipline. Dalla velocità con gli 80 metri alla resistenza con i 1200 passando per salto in alto, salto in lungo e getto del peso. Gran chiusura con le staffette di classe per i Licei sammarinesi: Classico, Scientifico, Economico e Linguistico oltre all'ITI.

C'è stata grande competizione ma soprattutto grande voglia di stare assieme, fare amicizia e gareggiare all'insegna del fair play. Perché il risultato, nel mondo dello sport, è importante ma non è tutto. Lo sport ha anche una funzione ludica e di insegnamento, principi condivisi in pieno dalla Scuola Superiore. Presenti ragazzi che praticano già attività agonistiche ma anche altri che si sono messi in gioco per la prima volta, in “sfida” con gli altri e con sé stessi. La prima edizione è stata un successo ed ora si guarda già con fiducia alle prossime.