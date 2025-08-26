TV LIVE ·
26 ago 2025
Sebastiano Silvestri vince anche in Polonia nell'Eurocup Imac

Ancora successi per l’aeronautica sammarinese e ancora una volta il protagonista della scena europea è Sebastiano Silvestri, capace di conquistare un altro successo nella massima categoria dell’Imac in Polonia. La gara è stata fin da subito amministrata dall’atleta dell’Aerobatic Team San Marino, in grado di fare sue tutte le manche di gara e adottando una sapiente strategia in corso d’opera, valutando le condizioni meteo caratterizzate da vento forte e un biplano - l’elettrico “Ultimate” - che ha battuto la concorrenza di modelli di aerei di più grosse cilindrate. A completare il podio il polacco Jakub Baran e il tedesco Frank Kohler. Per Silvestri si avvicina sempre di più la vittoria nella categoria Unlimited dell’Eurocup Imac 2025, titolo che verrà deciso nelle due prossime tappe: in Italia a settembre e in Francia a ottobre.




