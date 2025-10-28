PALLAVOLO
Seconda vittoria consecutiva per Samma Volley che batte Smanateam per 3-1
Prosegue nel migliore dei modi il cammino del Samma Volley nel Campionato Libertas Misto. La squadra del Titano conquista fuori casa la seconda vittoria consecutiva superando Smanateam con un convincente 3-1. Il primo set si chiude con un 25-19. Il secondo set è dello Smanateam per 25-21 mentre il terzo set la squadra sammarinese domina il gioco, chiudendo il parziale con un netto 25-17. Nel quarto set Samma Volley chiude i conti con un perentorio 25-14, portando a casa tre punti preziosi e un’altra bella prova.
