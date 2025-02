TAEKWONDO Secondo Bernardi: "Al lavoro per arrivare alla Federazione Taekwondo e per coronare il sogno Olimpico"

Il Teakwondo ha cominciato il percorso per diventare Federazione. Ce ne parla il Commissario Tecnico della Nazionale Secondo Bernardi:

"In accordo con il direttivo FESAM abbiamo fatto questa scelta di separarci, quindi di prendere il nostro percorso, di fare la nostra strada come Federazione. Cercheremo entro il 2025 di chiudere il ciclo per aprire la nostra nuova federazione di Taekwondo di San Marino con obiettivi molto ambiziosi".

Ad esempio, qualcuno di questi obiettivi ambiziosi?

"Sicuramente una partecipazione Olimpica, questo è l'obiettivo principe e cercare di far reinserire il Taekwondo, che da lontano nel 2005 non è più stato inserito, nei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa. E ci proveremo per Lussemburgo 2029. E da lì cercheremo di rimanere all'interno dei Giochi dei Piccoli Stati".

Anche perché il Taekwondo a San Marino è una disciplina competitiva dal punto di vista qualitativo e forse anche nei numeri, perché avete tanti ragazzi:

"Sì, abbiamo tanti ragazzi, stiamo lavorando, con Giochiamo allo Sport per cercare di aumentare ancora questo obiettivo, quindi di avere più ragazzini, più giovani nel nostro entourage. Siamo qua chiaramente per insegnare quest'arte marziale meravigliosa ai giovani e per insegnargli equilibrio, elasticità e costanza e soprattutto avere degli obiettivi per il futuro. Diciamoglielo che è cultura sportiva, non c'è nulla di pericoloso. Anzi, siamo completamente protetti e vi insegneremo a difendervi soprattutto".

