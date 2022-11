Secondo e terzo posto, la grande Champions della Libertas

Si è chiusa con un grande risultato per la Libertas la prima edizione della Champions League di Bocce. La squadra maschile formata da Jacopo e Giuseppe Frisoni, Enrico Dall'Olmo e Alfeo Carli ha chiuso al secondo posto. Dopo essersi qualificati ieri sera al termine di una partita tiratissima e vinta per 3-2 contro gli svizzeri della Bocciofila San Gottardo, i sammarinesi hanno ceduto questa mattina per 3-0 agli italiani della Caccialanza Milano.

La squadra femminile formata da Stella Paoletti, Kety Crescenzi, Lucia Eusebi e Anna Maria Ciucci hanno chiuso al terzo posto. Sconfitte 3-2 in semifinale dalle svizzere della Bocciofila La Gerla, hanno vinto la finale per il bronzo con un 3-0 alle slovacche del Boccia Klub Fortino.