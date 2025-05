Secondo posto in doppio per Pellandra a Correggio

La sammarinese Serena Pellandra, in coppia con Agnese Calzolai, ha disputato la finale di doppio nel torneo under 14 Città di Correggio, inserito nel circuito Tennis Europe Junior tour. Dopo aver superato in semifinale la coppia testa di serie numero 1 del tabellone Protsenko/Tesic, con il risultato di 6-1 7-6 (3), il duo italo-sammarinese si è arreso ieri in finale a Marta Gazzetti e Sara Nicole Sitar, seconda forza del torneo, per 6-2 6-4. In singolare, Pellandra era arrivata agli ottavi di finale, dove ha perso proprio contro la compagna di doppio al terzo set, con il risultato di 7-6 (2) 1-6 6-3 in favore di Calzolai.

Nel torneo Emilia-Romagna Junior tour, in corso sui campi del Circolo tennis Villa Carpena, Alex Sciutti avanza ai quarti di finale del tabellone under 12, dopo aver battuto Noah Prati (6-1 6-7 10-8) all'esordio e il 4.2 Riccardo Cricca (6-7 6-2 10-6) nel secondo incontro. Il prossimo avversario sarà il 3.4 Alberto Luchetti, testa di serie numero 2. Nel tabellone under 16, il qualificato Nicolò Bolloni ha superato al primo turno il 3.4 Tommaso Monti (6-3 6-4) e ora sfiderà il 3.3 Diego Gentile.

Oggi e domani, a Ravenna e Cesenatico, si disputerà anche il Master interprovinciale del FIT Junior program, al quale si sono qualificati Adam Sciutti, Michelangelo Santi, Gabriel Giri e Matilde Santi, Matteo Ghigi e Giulia Cipolla D'Abruzzo.