Immagini dalla manifestazione al Multieventi

Il Multieventi di San Marino ha ospitato nel weekend, la prima prova del Campionato di Serie C di Ginnastica Ritmica. In gara 390 atlete in rappresentanza di 69 società. Ottimo il debutto della squadra sammarinese formata da Gioia Casali, Emma Fratti, Camilla Rossi, Matilde Tamagnini ed Eva Bombagioni che nella zona tecnica 3, hanno conquistato il secondo gradino del podio con il punteggio totale di 105,90.