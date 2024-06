Segreteria di Stato per lo Sport e CONS, un connubio vincente Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha tracciato, assieme al Comitato Olimpico, un quadro su ciò che è stato fatto per lo sport sammarinese nel corso di questa legislatura.

“Lo sport è uno degli specchi migliori del nostro Paese” - così il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini ha aperto la conferenza stampa con il Comitato Olimpico per tracciare un quadro su ciò che è stato fatto nel corso di questa legislatura. Un rapporto - quello tra politica e CONS - che continuerà sempre ad esistere per il bene dello sport sammarinese, che ha valore educativo, sociale, è un ottimo strumento di crescita economica e genera credibilità internazionale. Le tre medaglie olimpiche di Tokyo, gli svariati titoli mondiali ed europei conquistati permettono a San Marino di farsi conoscere e rendersi importante. Per questo Lonfernini ha voluto ringraziare tutti: dal direttivo del CONS alle Federazioni, passando per dirigenti, atleti e allenatori. Un applauso particolare anche per i cosiddetti “sport minori” che, nonostante risorse limitate, sono riusciti a portare a casa grandi risultati.

Tra gli obiettivi perseguiti, sono state incentivate le manifestazioni sportive di grande rilevanza – come il RallyLegend, la MotoGP, gli Internazionali di Tennis ecc. – sono stati sostenuti programmi di formazione, favorendo l'integrazione tra scuola e Comitato Olimpico – come il recente accordo quadro – per incoraggiare l'attività sportiva. I giovani, infatti, sono uno dei punti cardine come testimoniato dal Segretario Generale del CONS Eros Bologna mentre il presidente Gian Primo Giardi si è soffermato anche sulle prossime sfide che attendono lo sport della Repubblica: la Riforma della Legge sullo Sport, la corretta gestione dell'impiantistica che necessita ampliamenti – il CONS conta circa 9000 tesserati all'interno delle 34 Federazioni – e manutenzioni per quelli già esistenti. Nonostante la pandemia, nonostante l'aumento dei costi l'attività non si è fermata: i grandi risultati raggiunti sono la conseguenza di un lavoro parsimonioso, destinato a perdurare nel tempo.

