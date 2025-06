AERONAUTICA Selva e Silvestri vincenti nell'Italiano IMAC

Tappa del campionato italiano IMAC per la Federazione Aeronautica Sammarinese, impegnata lo scorso weekend all’aviosuperficie di Mensanello. Prosegue l’ottimo momento di forma per Cristian Selva, che - dopo la vittoria in Germania - si aggiudica la categoria Advanced, vincendo tutte le manche di gara. Sebastiano Silvestri, invece, ha trionfato nella classe Unlimited, riuscendo a centrare la vittoria in tutte le manche del programma conosciuto. Massimo Selva ha concluso la gara al sesto posto della categoria Unlimited. Prossimo appuntamento internazionale, l’Eurocup in Repubblica Ceca a fine mese.

