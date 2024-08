Semifinale Baseball: San Marino si porta sul 3-1 contro Bologna

L'ultimo atto sembra sempre più vicino, ma con Bologna mai dire mai. San Marino però fa un bel passo in avanti e si impone anche in gara4 della semifinale scudetto: nella “sfida infinita” contro la Fortitudo, i ragazzi di coach Doriano Bindi vincono 6-1 e si portano sul 3-1 nella serie. Questa sera è in programma gara5 – alle 20.30 – sempre sul diamante di Serravalle: in caso di successo, sarebbe la sesta finale consecutiva per i Titani. Una partita equilibrata e bloccata nei primi due inning, al terzo arriva la svolta: nel giro di pochi minuti arrivano due fuoricampi che indirizzano il match sponda San Marino. Il primo è di Angulo e significa 3-0, il secondo è di Diaz e il risultato è lo stesso: altro homerun da 3 punti, 6-0 ed ora si tratta di gestire. E passa tutto per le mani di Centeno che vince la sfida personale con Lugo come lanciatore e concede poco o niente, ad eccezione di un fuoricampo di Richardson che fissa il punteggio sul 6-1 al 6° inning. Nell'ultimo periodo non succede nulla, San Marino vince e si avvicina all'ennesima finale.