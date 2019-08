Semifinale scudetto: domani gara 3 sul diamante di Serravalle

La semifinale scudetto del campionato italiano di Baseball si sposta sul Titano. Domani sera alle 20.30, sul diamante di Serravale si gioca gara 3 con Bologna avanti per 2 a 0. Ai campioni d'Italia basta una sola vittoria per conquistare l'ennesimo titolo tricolore mentre San Marino cerchera di sfruttare il fattore campo per allungare la serie. Va rimarcato che il San Marino dovrà affrontare gara 3 e l’eventuale gara 4 a Serravalle, senza Mario Chiarini squalificato per due partite.