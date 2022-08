BASEBALL Semifinali, Parmaclima e UnipolSai sul 2-2

San Marino ha già staccato il pass per la finale, mentre Parma e Bologna sono ancora sul 2-2. Ieri il Parmaclima ha infatti superato per 2-1 la UnipolSai Bologna in gara 4. In una sfida tirata dal primo all'ultimo inning si esaurisce tutto nella quarta ripresa, con un punto costruito dai bolognesi e due home run di Koutsoyanopulos e Joseph che ribaltano la partita prima della chiusura di Carlos Contreras, autore di 2 riprese inviolate. Emailin Montilla è il lanciatore vincente con 5 riprese e un solo punto subito. Gara 5 si gioca questa sera, alle 20:30, a Parma.

