Semifinali scudetto, gara2 è del Bologna: San Marino superato 3 a 0.

Va sull'1 a 1 il conto della semifinale scudetto di baseball tra San Marino e Fortitudo Bologna. Ieri sera i felsinei hanno vinto gara2 in casa per 3 a 0 grazie ai due punti del secondo inning e a quello del sesto. Al 2° Martina è colpito al primo lancio della ripresa da parte di Palumbo, poi avanza in seconda sulla battuta di Gamberini. Borghi, al piatto, è il secondo out, ma Albert, dopo di lui, tocca un doppio a sinistra che porta a casa l’1-0. Il successivo singolo di Dobboletta vale il 2-0 e in un attimo la Fortitudo è scattata avanti nella partita.

La reazione dell’attacco sammarinese fatica a concretizzarsi. Dopo aver messo un uomo in base al 1° (errore su Marlin) e al 2° (base a Pieternella), è al 4° che arriva la prima valida sammarinese del match. La mette a segno Angulo ed è un doppio, ma ci sono già due eliminati sul tabellone e Proctor, subito dopo, è il terzo out.

Il 6° inning è quello decisivo, perché San Marino attacca bene ma non trova punti. Il primo uomo della ripresa, Batista, la spara lunghissima a sinistra, ma viene eliminato con una presa al volo sul warning track. Un buon contatto senza esito positivo. Poi, però, l’attacco prosegue a girare bene e trova due singoli con Marlin ed Helder. Con due in base e un out, Angulo prova a bucare gli interni con una battuta secca in zona terza base, ma la difesa raccoglie la palla e la gira per un doppio gioco che chiude l’inning. Nella parte bassa Bologna segna il punto della staffa. Con due out e le basi vuote, Gamberini è in base su ball, Borghi centra un singolo e Albert tocca la valida del 3-0. Entra Di Raffaele, che nel resto del match metterà a segno 6 strikeout e giocherà in maniera eccellente, impedendo alla Fortitudo di allungare ulteriormente. L’attacco però non riesce a essere incisivo su Crepaldi e il punteggio di 3-0 rimane tale fino alla fine.

Da giovedì la serie si trasferirà allo stadio di Serravalle.

