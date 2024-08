SERIE A Semifinali scudetto: UnipolSai Bologna e San Marino partono al 'Falchi'

Semifinali scudetto: UnipolSai Bologna e San Marino partono al 'Falchi'.

Comincia la serie di semifinale tra San Marino e Bologna, con gara1 (7/8) e gara2 (8/8) in programma al Gianni Falchi, mentre da lunedì la serie si sposta a Serravalle per gara3 e gara4. Playball sempre alle 20.30. In regular season le due squadre si sono divise la posta in palio con 3 vittorie per parte. I Titani iniziano la serie con un nuovo innesto, Henry Centeno. Il pitcher, che ha vestito la casacca sammarinese nel 2021, va a rinforzare il monte di lancio.

«Sta bene, è pronto – commenta Doriano Bindi -. È caldo, stava lanciando ed è a disposizione. Stiamo recuperando anche gli acciaccati, verificheremo bene le condizioni di tutti fino alla fine e poi prenderemo le decisioni su chi scenderà in campo».

Parmaclima ospita l'Hotsand Macerata, alla sua prima semifinale nella storia.

