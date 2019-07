Senior League: Ercolani e Mancini protagonisti nel successo dell'Italia con l'Olanda

Inizia con una vittoria l'avventura dell'Emilia Romagna al torneo Senior League Baseball in corso a Novara. Nella squadra italiana che ha battuto l'Olanda 4-3 anche i sammarinesi Alessandro Ercolani e Tommaso Mancini. Buone prove dei due Titani, con Ercolani che ha lanciato i primi quattro inning con 7 strike out e zero punti subiti, concedendo 3 valide e 1 baseball. Mancini ha chiuso la partita sul monte sul punteggio di 4-3 per l'Emilia Romagna che tonerà sul diamante nel pomeriggio di oggi contro il Regno Unito.