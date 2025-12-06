SPORT SPECIALI Serata di gala per gli sport speciali: presenti anche i Capitani Reggenti La federazione sammarinese chiude il 2025 con la tradizionale cena al Kursaal. Felici: "Anno di crescita per partecipanti e discipline"

Un altro anno di sport si chiude, anche per la Federazione Sammarinese Sport Speciali. È stato un 2025 ricco di appuntamenti, con partecipanti in aumento, più discipline coinvolte e anche eventi internazionali, a partire dai Mondiali invernali di Torino – Sestriere, con tante belle prestazioni e addirittura una medaglia d'oro conquistata. E poi iniziative di vario tipo e livello, dentro e fuori dalla Repubblica, tutte rievocate nella cena di gala organizzata al Kursaal, intitolata, non a caso, Special gala.

"È un anno che ha dato dei risultati altissimi - commenta il presidente federale, Filiberto Felici -. Abbiamo aumentato il numero di atleti partecipanti, stiamo pensando di iniziare con nuove discipline come il padel e ora festeggiamo appunto i risultati dei nostri sportivi, che saranno premiati dalle autorità. Adesso il nostro obiettivo è arrivare preparati al prossimo mondiale estivo, gli Special Olympics Summer Games, che saranno nel 2027 in Sud America, a Santiago del Cile. Quindi dobbiamo recuperare un sacco di energie per poterci pagare i voli - e non solo - e per poterci esibire in modo dignitoso alla pari di qualsiasi altro atleta".



A rendere omaggio al lavoro svolto dai volontari e all'impegno degli atleti c'erano anche i Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, così come i segretari di Stato, le famiglie degli sportivi e gli sponsor che ne sostengono le attività. Tra tanta musica, animazione e la tradizionale tombola di fine anno, il culmine della serata sono state le premiazioni dedicate agli atleti che si fossero distinti nelle ultime stagioni.

"I servizi e le comunità ci mandano sempre più atleti, le famiglie si avvicinano e chiedono un ventaglio di discipline e offerte sempre maggiore e noi, compatibilmente con le risorse che riusciamo a raccogliere, cerchiamo di soddisfarli - prosegue Felici -. Quello che non possiamo fare è avviare una disciplina e poi interromperla, quindi, quando cominciamo, sappiamo che la porteremo avanti almeno per tre anni.

Una federazione che cresce, però ha bisogno di sempre più aiuto e volontari...

"Abbiamo stimolato l'amministrazione pubblica, che ci sta aiutando, mentre il governo e il Consiglio grande e generale hanno deliberato un ulteriore aiuto per la nostra disciplina, che a oggi offre 20 specialità sportive, a tutti i sammarinesi e non, con disabilità cognitiva e intellettiva. Prossimamente arriverà la gestione del Comitato paralimpico insieme a quella del Comitato olimpico, quindi il lavoro non può che aumentare, però siamo contenti. Lo facciamo volentieri, ma aiutateci".

