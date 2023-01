PESCA SPORTIVA Serata di premiazioni per la Federazione Sammarinese Pesca Sportiva La FederPesca, con il suo presidente Bruno Zattini, ha premiato gli atleti che si sono distinti nella stagione 2022.

Storicamente la Pesca Sportiva è da sempre un fiore all'occhiello per San Marino. Tanti grandi risultati raggiunti in campo nazionale e internazionale. E per questo la Federazione Sammarinese ha deciso di premiare gli atleti che si sono distinti nella stagione 2022. A partire dalle Nazionali che hanno partecipato alle varie manifestazioni, su tutti i Campionati del Mondo: quello “Mare da Natante” ad Albufeira in Portogallo, quello di Acque Interne in Croazia, quello dei Veterani Over 65 in Polonia e quelli per Club. In totale sono state 5 le Nazionali che hanno rappresentato San Marino nel mondo. Oltre a queste premiazioni ci sono state anche quelle per i vincitori dei Campionati Sammarinesi nelle diverse categorie: Ivan Biordi e la società Lenza Biancazzurra nelle Acque Interne, Romano Valeriani nei Master, Renzo Francioni nei Veterani, Sergio Scarponi nel Promozionale, Filippo Parenti e la Cannisti Dogana Amo nella “Carpa Lago”, Federico Soldati e la SPS Serravalle Maver nella “Trota Lago”. Nel Feeder premio per Giancarlo Fusini, nella “Pesca in Mare dalla Barca” c'è Lorenzo Mularoni mentre Nicolò Franci ha vinto il Campionato Under 11 e Tommaso Casadei quello Under 15.

Presente, ovviamente, il direttivo della Federazione Sammarinese Pesca Sportiva con il presidente Bruno Zattini. Alle premiazioni anche il vice-presidente del Cons Christian Forcellini che ha consegnato le targhette, tra gli altri, a Thomas Biordi (campione regionale Allievi) e Simon Moroni (campione regionale Giovanissimi). La Cannisti Dogana si è tolta anche lo sfizio di conquistare il Campionato Promozionale dell'Emilia Romagna con Filippo Parenti vincitore nell'individuale. C'è anche un campione del mondo: è Federico Soldati, iridato nel “Mare da Natante” per Club in Montenegro. Una serata di festa, per una Federazione vincente e sempre pronta a crescere.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: