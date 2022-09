Serata di riconoscimenti per il Comitato Sammarinese Fair Play

Serata di riconoscimenti alla sala Polivalente di Serravalle, in occasione della 5^ giornata Mondiale del Fair Play. Alla presenza dei Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli, del Segretario di Stato allo Sport, Teodoro Lonfernini e del Presidente del CONS, Gian Primo Giardi, il Comitato Sammarinese Fair Play ha assegnato i premi a tutti coloro che si sono particolarmente distinti nel corso della stagione in ambito sportivo. Conferito il premio alla carriera ad Alex De Angelis, il premio al gesto per Jacopo Frisoni e il diploma di merito agli Special Olympics San Marino.