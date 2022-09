FAIR PLAY Serata di riconoscimenti per il Comitato Sammarinese Fair Play Alla Sala Polivalente di Serravalle con la presenza dei Capitani Reggenti

Serata di riconoscimenti alla sala Polivalente di Serravalle, in occasione della 5^ giornata Mondiale del Fair Play. Alla presenza dei Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli, del Segretario di Stato allo Sport, Teodoro Lonfernini e del Presidente del CONS, Gian Primo Giardi, il Comitato Sammarinese Fair Play ha assegnato i premi a tutti coloro che si sono particolarmente distinti nel corso della stagione in ambito sportivo. Conferito il premio alla carriera ad Alex De Angelis, il premio al gesto per Jacopo Frisoni e il diploma di merito agli Special Olympics San Marino.

