TENNIS Serena Pellandra nel main draw a Pavia, Sciutti trionfa nel FITP Kinder a Fabriano

Serena Pellandra si è qualificata al main draw nel torneo Tennis Europe under 14, grado 2, in svolgimento sui campi del Tennis Club Pavia. La giovane sammarinese ha staccato il pass per il tabellone principale dopo aver superato, al primo turno delle ‘quali’, Carolina Pacini (6-2 7-6) e dopo essersi in seguito imposta sulla testa di serie numero 3 Sofia Visconte (6-4 6-1). Serena Pellandra debutterà al primo turno, ma nel pomeriggio scenderà in campo insieme ad Emma Lanzoni nel tabellone di doppio, affrontando la coppia Iannece – Minzat.

Weekend positivo anche per Alex Sciutti, che si è aggiudicato la vittoria nella tappa del Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving che si è svolta a Fabriano. Il sammarinese, prima testa di serie del tabellone maschile Under 11, si è imposto in finale su Emanuele Marziani (2), con il risultato di 7-6 (4) 6-4, qualificandosi per il Master Nazionale che si terrà al Foro Italico di Roma dal 26 luglio al 3 agosto.

