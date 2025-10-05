TENNIS Serena Pellandra vince l'Open del Ten Sport Center di Pinarella

Serena Pellandra si è aggiudicata la vittoria nel torneo nazionale Open del Ten Sport Center di Pinarella. La giovane biancazzurra, seconda testa di serie del tabellone, si è imposta ai quarti su Gioia Bassi (6-3 4-6 10-7) ed in semifinale ha superato Clara Marzocchi con un doppio 6-3. Nell’ultimo atto del torneo ha affrontato Elena Ravani, aggiudicandosi l’incontro e il titolo al long tie-break (0-6 7-6 10-3).

