Serie A baseball, ecco le nuove regole. San Marino riparte da Macerata

La Fibs rivoluziona ancora il campionato di baseball: dal prossimo anno, addio al girone A con otto squadre qualificate di diritto ai playoff, più altri quattro mini gironi, che saranno sostituiti dalle Serie A Gold e Silver. In questa rinnovata configurazione, le 10 squadre della massima serie saranno ripartite in due gironi da cinque club ciascuno, che disputeranno partite di andata e ritorno con le società del proprio gruppo, ma sfideranno anche quelle del girone opposto, in un intergirone di sola andata.

Sarà Macerata la prima avversaria di San Marino, che aprirà la stagione in casa l'11 aprile. I campioni d'Italia sono nel girone B, insieme ai marchigiani, alla Big Mat Grosseto, a Reggio Emilia e a Collecchio, mentre nel girone A ci sono Parma, Bologna, Nettuno, BBC Grosseto e Crocetta. Le gare si disputeranno ancora su 9 inning, con due partite per turno, ma non più sfalsate in due giorni, bensì entrambe di sabato: una alle 15 e una alle 20. Resta comunque la possibilità di anticipare la gara pomeridiana al venerdì sera e di giocare gli incontri a campi invertiti, se entrambe le squadre dovessero chiederlo per iscritto alla Fibs.

Gara-1 sarà quella riservata ai lanciatori Afi o con cittadinanza italiana, gara-2 quella libera, a meno di disputa delle partite su due giorni: in quel caso, la partita del venerdì diventerebbe quella a uso libero. Alla postseason accederanno le prime quattro di ciascun girone, mentre l'ultima retrocederà in Serie A Silver.

La regular season finirà il 25 luglio, poi toccherà ai playoff, di cui cambierà la struttura: se i quarti di finale saranno ancora al meglio delle cinque gare, dalla semifinale si passerà a serie al meglio delle sette. L'ultima novità è che, se a scontrarsi alle finali scudetto fossero squadre di gironi diversi, il vantaggio del fattore campo sarà assegnato al club proveniente dal gruppo vincitore dell'All Star Game. Se invece fossero dello stesso girone, farebbe fede la posizione di classifica. In ogni caso, la serie scudetto scatterà il 27 agosto e, non più tardi del primo weekend di settembre, si conoscerà il nome dei nuovi campioni d'Italia.







