BASEBALL Serie A: debutto casalingo per il San Marino Alle 15 la prima sfida con l'Athletics Bologna

Al via nel pomeriggio il campionato italiano di Baseball. Debutto casalingo per i campioni d'Italia del San Marino che ospitano sul diamante di Serravalle l'Athletics Bologna. Nella squadra di Doriano Bindi debutteranno l’esterno Ericson Leonora, prelevato dal Grosseto, il ricevitore Rosales, ex Brescia e Oltretorrente. E’ tornato ad indossare la maglia del San Marino, Nicola Garbella dopo l’esperienza dello scorso anno a Nettuno. I campioni d'Italia vanno a caccia del terzo titolo consecutivo.

