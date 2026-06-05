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Serie A Gold, San Marino ospita Parma, nel rematch scudetto

di Elia Gorini
5 giu 2026

Il turno di campionato propone il replay della finale scudetto 2025. I campioni d'Italia di San Marino ospitano in gara 1 Parma, poi il turno si sposterà al Cavalli domani sera. Sul diamante di Serravalle si gioca il primo rematch dopo l'ultima finale scudetto, un ottimo test in questo momento del campionato.

Nonostante i due pareggi nelle ultime due uscite, i Titani mantengono un solido vantaggio su Macerata in vetta al girone B. L'unico dubbio per il San Marino riguarda le condizioni di Lage, a causa di un problema fisico accusato nel corso della settimana. Confermato invece Palumbo come "starter" per l'altra partita.

I Ducali non avranno a disposizione Angioi, squalificato per entrambe le sfide, mentre potranno contare per la prima volta su Helmig, non utilizzato lo scorso weekend per un problema legato al transfer. I lanciatori partenti saranno Scotti e Figueredo. Una giornata di Serie A Gold tutta da seguire proprio per valutare il livello di preparazione raggiunto da entrambe le squadre, che si candidano a ruolo di grandi protagoniste anche in questa stagione dopo aver animato per ben tre volte la finale scudetto negli ultimi quattro campionati.



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